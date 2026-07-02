Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске почти 15 тысяч импортных цветов отправят на уничтожение

Опасных вредителей нашли в партиях срезанных растений из-за рубежа.

В Хабаровске специалисты Россельхознадзора выявили заражение карантинными вредителями почти 15 тысяч импортных цветов, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Нарушения обнаружили во время фитосанитарного контроля. В срезах гвоздик, хризантем, гардении, декоративных подсолнухов и других видов цветов эксперты нашли западного цветочного трипса — карантинного вредителя для стран Евразийского экономического союза.

Наибольшее количество заражённых растений специалисты выявили среди срезов арабского жасмина, лисохвостого щетинника и гардении.

Кроме того, в партии эустомы объёмом 8,3 тысячи срезов впервые с начала года обнаружили ещё один карантинный объект — зелёную садовую совку.

Владельцу продукции предстоит избавиться от опасного товара. По информации ведомства, по выбору собственника заражённые цветы будут уничтожены.