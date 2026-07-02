В Хабаровске почти 15 тысяч импортных цветов отправят на уничтожение

В Хабаровске специалисты Россельхознадзора выявили заражение карантинными вредителями почти 15 тысяч импортных цветов, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Нарушения обнаружили во время фитосанитарного контроля. В срезах гвоздик, хризантем, гардении, декоративных подсолнухов и других видов цветов эксперты нашли западного цветочного трипса — карантинного вредителя для стран Евразийского экономического союза.
Наибольшее количество заражённых растений специалисты выявили среди срезов арабского жасмина, лисохвостого щетинника и гардении.
Кроме того, в партии эустомы объёмом 8,3 тысячи срезов впервые с начала года обнаружили ещё один карантинный объект — зелёную садовую совку.
Владельцу продукции предстоит избавиться от опасного товара. По информации ведомства, по выбору собственника заражённые цветы будут уничтожены.