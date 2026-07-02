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Мэр: необходимо повышать качество планирования жилой застройки Красноярска

Сергей Верещагин обсудил с руководителями более 20 строительных компаний развитие территорий увеличившегося втрое Красноярска.

Сергей Верещагин обсудил с руководителями более 20 строительных компаний стратегию развития территорий увеличившегося втрое Красноярска.

Мэр отметил, что в ближайшее десятилетие необходимо создать основу для сбалансированного развития микрорайонов города и градостроительной отрасли. Говоря о новых территориях, вошедших в состав Красноярска, он призвал осваивать их грамотно и заранее предусмотреть обеспечение многоквартирных домов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой.

По словам мэра, главным ориентиром в работе должны быть потребности жителей и комплексный подход:

«Жителям нужны не только квартиры, а сопутствующая инфраструктура. Это социальные учреждения, дороги, парковки, скверы и парки. Одно из моих требований к градостроительному блоку мэрии — контроль обеспечения транспортной доступности при согласовании проектов жилой застройки. В целом необходимо повышать качество планирования. Исключать практику, когда возводятся дома, а дороги или школы для них спустя 10−20 лет. В этой работе пригодится опыт действующих 28 договоров КРТ. В каждом закреплены социальные обязательства застройщиков. Готовим новые решения для реализации в 2027 году по еще 6 площадкам в Центральном, Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Также формулируем подходы и правила для планирования развития территорий, ставших частью большого Красноярска. Их площадь — свыше 700 кв. км. Специалисты приступили к подготовительному этапу разработки Генерального плана большого Красноярска».

Руководители строительных компаний, в свою очередь, обратили внимание на вопрос развития транспортной инфраструктуры как силами муниципалитета, так и в рамках социальных обязательств по договорам КРТ. Они предложили разработать единый регламент для передачи земельных участков в собственность города, чтобы ускорить данный процесс, а также ввести практику предварительного рассмотрения документов, например, проектов планировки. Сергей Верещагин поручил взять эти вопросы в проработку.

По итогам встречи было решено обсудить в ближайшее время стратегию и перспективы развития территорий большого Красноярска на Градостроительном совете. В него входят эксперты и специалисты из разных отраслей, что позволяет всесторонне оценивать проекты.