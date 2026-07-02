Мэр: необходимо повышать качество планирования жилой застройки Красноярска

«Жителям нужны не только квартиры, а сопутствующая инфраструктура. Это социальные учреждения, дороги, парковки, скверы и парки. Одно из моих требований к градостроительному блоку мэрии — контроль обеспечения транспортной доступности при согласовании проектов жилой застройки. В целом необходимо повышать качество планирования. Исключать практику, когда возводятся дома, а дороги или школы для них спустя 10−20 лет. В этой работе пригодится опыт действующих 28 договоров КРТ. В каждом закреплены социальные обязательства застройщиков. Готовим новые решения для реализации в 2027 году по еще 6 площадкам в Центральном, Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Также формулируем подходы и правила для планирования развития территорий, ставших частью большого Красноярска. Их площадь — свыше 700 кв. км. Специалисты приступили к подготовительному этапу разработки Генерального плана большого Красноярска».