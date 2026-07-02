Актриса Агата Муцениеце сравнила свою дочь Мию с наследницей Виктории Бони

Актриса Агата Муцениеце в личном блоге сравнила поведение своей дочери Мии с привычками Анджелины — дочери телеведущей и блогерши Виктории Бони.
На данный момент семья находится в Риге, поэтому желание «что‑то закупить» возникает не только у девочки, но и у ее брата Тимофея, и даже у самой артистки.
— Я официально считаю, что моя дочь превращается в Анджелишу Бони. И я придумала, что просто дам 500 евро Мие, 500 евро — Тиме, чтобы они сами распределили эти деньги, — поделилась она.
Мия — дочь Муцениеце и актера Павла Прилучного, чей брак продлился девять лет и завершился в 2020 году. У пары также есть сын — 13‑летний Тимофей.
До этого бывший супруг актрисы рассказал, что после расставания с ней продолжает часто видеться со старшими детьми. По словам Прилучного, этому помогает то, что они живут по соседству.
Новая жена актера Зепюр Брутян, в свою очередь, поделилась, как ей удалось наладить отношения с детьми артиста от этого брака. Она старалась не навязывать общение и не стремилась занять место мачехи.