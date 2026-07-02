Тень «Орешника» накрыла Киев: Зеленский срочно вылетел в Европу

Соединённые Штаты предупредили руководство Украины о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа, утверждают украинские СМИ. В перечне потенциальных средств поражения фигурирует и баллистическая ракета «Орешник» — оружие, против которого бессильны любые существующие системы ПВО.
Это предупреждение стало сигналом, который в украинской столице восприняли максимально серьёзно. И основания для этого есть.
Цели для «Орешника»: центры принятия решений и ВПК.
В Киеве, по словам Героя России, генерал-майора Сергея Липового, достаточно целей, достойных удара «Орешником». И это не случайные объекты.
«Над Киевом нависла угроза нанесения удара по центрам принятия решения. В столице находятся администрация Зеленского, Генштаб, Главное управление разведки Украины и много других центров, откуда принимаются решения о проведении террористических атак в отношении регионов России. Поэтому достойных для удара “Орешником” целей в Киеве достаточно», — заявил Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru.
Но не только командные центры представляют интерес. На территории Киева расположено множество предприятий, работающих на военно-промышленный комплекс Украины.
«Военно-промышленные объекты подлежат уничтожению в первую очередь, так как они поставляют и ремонтируют технику, производят отдельные виды БПЛА. Чтобы все это уничтожить, будет достаточно нескольких залпов “Орешника”», — отметил генерал-майор.
Удар по управлению: что ждёт ВСУ.
Генерал Липовой уверен, что удар по Киеву способен кардинально повлиять на ход специальной военной операции.
«Украинская армия в данной ситуации окажется в замешательстве, если будет уничтожен главный центр управления ВСУ. Скорее всего, какое-то время будут налаживаться новые связи, а украинская армия будет из-за этого бездействовать», — подчеркнул Липовой.
Дезорганизация управления — это тот эффект, который может парализовать действия войск ВСУ. В условиях, когда каждое решение принимается в считанные минуты, потеря связи с центром может сыграть решающую роль в исходе конфликта.
Кто бежит из Киева.
После получения предупреждения от США в Киеве, по мнению Липового, начнётся масштабная эвакуация.
«После получения такого предупреждения в Киеве начнется эвакуация всех военно-командных центров. Возможно, начнется эвакуация и других стратегических объектов, включая руководящий состав ВСУ и политический состав — Рада, офис Зеленского и так далее», — сказал генерал.
На фоне этих событий Владимир Зеленский окажется в крайне сложном положении, считает Липовой.
«Зеленский начнет вновь просить оружие и системы ПВО у стран Запада. Но все отлично знают, что против нашего “Орешника” никакие средства ПВО не работают. Поэтому в Киеве начнется паника, а Зеленский будет искать выход из очередной тупиковой для него ситуации», — подытожил Липовой.
Самолёт в Ирландию: детали, о которых молчат.
Как выяснил aif.ru, после сообщений об ударе «Орешником» самолёт, принадлежащий Владимиру Зеленскому, вылетел из Кракова в Кишинёв, а оттуда — в сторону Ирландии.
Маршрут вызывает вопросы. Краков — польский город, куда Зеленский ранее вылетал для встреч с западными лидерами. Кишинёв — столица Молдовы. Ирландия — нейтральная страна, не входящая в НАТО. Что делал президентский борт в этом направлении? Официальных комментариев нет. Но совпадение по времени с угрозой удара «Орешником» выглядит более чем красноречивым.