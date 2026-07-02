Тень «Орешника» накрыла Киев: Зеленский срочно вылетел в Европу

«Зеленский начнет вновь просить оружие и системы ПВО у стран Запада. Но все отлично знают, что против нашего “Орешника” никакие средства ПВО не работают. Поэтому в Киеве начнется паника, а Зеленский будет искать выход из очередной тупиковой для него ситуации», — подытожил Липовой.