В Омске форвард Илья Михеев подписал с «Тампой» контракт на четыре года

Ранее Михеев выступал за «Торонто», «Ванкувер» и «Чикаго». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провёл 427 матчей и набрал 201 очко (98 голов и 103 передачи). В плей-офф на его счету 30 матчей и 4 результативных балла (2+2).