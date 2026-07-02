В Омске форвард Илья Михеев подписал с «Тампой» контракт на четыре года

Форвард Илья Михеев продолжит карьеру в клубе НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
По его данным, соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Инсайдер Пьер ЛеБрюн уточнил, что средняя зарплата россиянина по контракту составит 3,85 млн долларов за сезон.
Ранее Михеев выступал за «Торонто», «Ванкувер» и «Чикаго». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провёл 427 матчей и набрал 201 очко (98 голов и 103 передачи). В плей-офф на его счету 30 матчей и 4 результативных балла (2+2).
По предыдущему контракту игрок получал 4,75 миллиона долларов.