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В Омске форвард Илья Михеев подписал с «Тампой» контракт на четыре года

Форвард продолжит карьеру в НХЛ после трёх клубов за шесть сезонов.

Источник: Om1 Омск

Форвард Илья Михеев продолжит карьеру в клубе НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

По его данным, соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Инсайдер Пьер ЛеБрюн уточнил, что средняя зарплата россиянина по контракту составит 3,85 млн долларов за сезон.

Ранее Михеев выступал за «Торонто», «Ванкувер» и «Чикаго». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провёл 427 матчей и набрал 201 очко (98 голов и 103 передачи). В плей-офф на его счету 30 матчей и 4 результативных балла (2+2).

По предыдущему контракту игрок получал 4,75 миллиона долларов.