Новорожденной девочке удалили двухкилограммовую опухоль весом с нее саму в Самаре

В Самарской областной больнице им. Середавина провели уникальную операцию новорожденной девочке с редкой врожденной патологией — крестцово-копчиковой тератомой. Патологию обнаружили еще во время беременности. Весь период женщина находилась под наблюдением врачей. После рождения девочке провели 10-часовую операцию. Две бригады анестезиологов, консультации с федеральными экспертами — и все получилось. Врачи удалили опухоль целиком. Гистология показала, что тератома оказалась доброкачественной. Операция прошла успешно: девочка быстро пошла на поправку, начала дышать самостоятельно, хорошо усваивает питание и уже выписана домой с мамой. Источник Министерство здравоохранения Самарской области.