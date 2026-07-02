В центре Красноярска стало меньше незаконной рекламы

Кроме бумажной рекламы, специалисты демонтировали 51 картонную табличку, 35 баннеров и растяжек, 19 штендеров и еще 35 различных рекламных конструкций. Всего с начала года убрали 140 незаконно размещенных объектов, что примерно на четверть меньше прошлогоднего показателя.