В центре Красноярска стало меньше незаконной рекламы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе подвели итоги борьбы с незаконной рекламой за первое полугодие 2026 года.
С улиц вывезли 34 кубометра бумажных объявлений и листовок — почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме бумажной рекламы, специалисты демонтировали 51 картонную табличку, 35 баннеров и растяжек, 19 штендеров и еще 35 различных рекламных конструкций. Всего с начала года убрали 140 незаконно размещенных объектов, что примерно на четверть меньше прошлогоднего показателя.
Очисткой района занимаются сразу несколько организаций. Объявления убирают с остановок общественного транспорта, опор освещения, фасадов зданий, дорожных знаков и шумозащитных экранов. В работе участвуют АНО «Чистоград», муниципальные предприятия, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, мобильная бригада района и бойцы трудотряда, сообщили в мэрии.
Напомним, что размещение объявлений в непредназначенных для этого местах является административным правонарушением. Для юридических лиц штрафы могут достигать 100 тысяч рублей.