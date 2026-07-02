В Омске во время беспилотной опасности аэропорт продолжал работать

Единственные небольшие сдвиги в графике коснулись рейсов в северную столицу и Москву: самолет авиакомпании «Россия» отправился в 17:20 вместо запланированных 17:10, а борт «Аэрофлота» вылетел в Москву в 17:35 при плановом времени 17:15. При этом рейс до Ханты-Мансийска был выполнен точно по расписанию. В этот же период в Омск успешно прибыло несколько воздушных судов.