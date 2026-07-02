Жители Новосибирской области сообщили о странном запахе питьевой воды

Специалисты лаборатории НФС подчеркивают: качество воды находится под жёстким многоступенчатым контролем. Пробы отбираются несколько раз в сутки и проверяются по широкому перечню показателей, включая мутность, цветность, жесткость, содержание металлов, нитритов и аммиака. По всем параметрам вода полностью соответствует санитарным нормам и безопасна для употребления. Запах проявляется исключительно в годы с экстремально жаркой погодой. Решить многолетнюю проблему могла бы реконструкция НФС-2, которая есть в планах предприятия, однако финансирование на эти цели пока не выделено.