Жители Новосибирской области сообщили о странном запахе питьевой воды

В МУП «Комбинат бытовых услуг» пояснили, что явление носит сезонный характер и связано с природными процессами в Бердском заливе, откуда ведется водозабор насосно-фильтровальной станции № 1.
Этот объект, построенный в начале 1960-х годов, работает по двухступенчатой системе очистки и обеспечивает примерно четверть потребностей города.
В отличие от реки Бердь или Обского водохранилища, вода в заливе у посёлка Агролес застаивается. Аномально высокие дневные и ночные температуры нынешнего лета спровоцировали бурное цветение сине-зеленых водорослей, из-за чего концентрация органики в воде, поступающей на НФС, возросла. Чтобы довести показатели до требований СанПиН, на станции была увеличена доза хлора для обеззараживания. Именно продукты реакции хлора на органические соединения и дают тот самый запах, который ощущают потребители.
Специалисты лаборатории НФС подчеркивают: качество воды находится под жёстким многоступенчатым контролем. Пробы отбираются несколько раз в сутки и проверяются по широкому перечню показателей, включая мутность, цветность, жесткость, содержание металлов, нитритов и аммиака. По всем параметрам вода полностью соответствует санитарным нормам и безопасна для употребления. Запах проявляется исключительно в годы с экстремально жаркой погодой. Решить многолетнюю проблему могла бы реконструкция НФС-2, которая есть в планах предприятия, однако финансирование на эти цели пока не выделено.