Больше половины жителей Иркутска регулярно перерабатывают

Чаще всего дополнительная нагрузка составляет от 11 до 25% от нормы. Молодежь задерживается на работе чаще: среди респондентов до 35 лет о сверхурочных сообщили почти 60%, а после 45 лет уже каждый второй. Чем выше зарплата, тем дольше рабочий день: среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, перерабатывают 48%, а при доходе от 150 тысяч — уже 61%, пишут аналитики.