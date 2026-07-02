Больше половины жителей Иркутска регулярно перерабатывают

Исследование SuperJob показало, что 53% жителей Иркутска трудятся сверхурочно. Только треть опрошенных укладывается в норму рабочего времени. В среднем переработки добавляют к графику еще 26% времени в месяц.
Чаще всего дополнительная нагрузка составляет от 11 до 25% от нормы. Молодежь задерживается на работе чаще: среди респондентов до 35 лет о сверхурочных сообщили почти 60%, а после 45 лет уже каждый второй. Чем выше зарплата, тем дольше рабочий день: среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, перерабатывают 48%, а при доходе от 150 тысяч — уже 61%, пишут аналитики.
По профессиям лидируют курьеры, водители и складские работники. Реже сверхурочно трудятся операторы кол-центров, программисты, секретари и дизайнеры. А рекордсменами по объему лишних часов стали медсестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Опрос проводился с 20 мая по 23 июня 2026 года.