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Больше половины жителей Иркутска регулярно перерабатывают

Молодежь задерживается на работе чаще.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Исследование SuperJob показало, что 53% жителей Иркутска трудятся сверхурочно. Только треть опрошенных укладывается в норму рабочего времени. В среднем переработки добавляют к графику еще 26% времени в месяц.

Чаще всего дополнительная нагрузка составляет от 11 до 25% от нормы. Молодежь задерживается на работе чаще: среди респондентов до 35 лет о сверхурочных сообщили почти 60%, а после 45 лет уже каждый второй. Чем выше зарплата, тем дольше рабочий день: среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, перерабатывают 48%, а при доходе от 150 тысяч — уже 61%, пишут аналитики.

По профессиям лидируют курьеры, водители и складские работники. Реже сверхурочно трудятся операторы кол-центров, программисты, секретари и дизайнеры. А рекордсменами по объему лишних часов стали медсестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Опрос проводился с 20 мая по 23 июня 2026 года.