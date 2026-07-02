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Новую развязку у Метромоста закончат до начала осени

После этого работы перейдут дальше вглубь Левого берега.

Источник: Om1 Омск

В Омске реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской должны закончить до августа.

Работы выполняет компания «СФ “Континент”». На первом участке строители обустраивают канализированные правые повороты на всех четырёх подходах к перекрёстку, а также готовят отнесённый левый поворот для автомобилей, следующих с моста имени 60-летия Победы в сторону улицы 3-й Енисейской.

Сейчас подрядчик занимается разработкой и отсыпкой грунта, устройством щебёночного основания, установкой новых бордюров. После завершения земляных работ здесь заменят светофорные опоры, установят дорожные знаки, пешеходные ограждения и нанесут разметку. Стоимость этого этапа составляет 46 млн рублей.

После завершения работ на пересечении Конева и 3-й Енисейской подрядчик приступит к реконструкции второго участка — на пересечении улиц Конева и 70 лет Октября. Там появятся два новых канализированных правых поворота, а также перенесут тёплую остановку у торгового комплекса «Фестиваль».

Всего на реконструкцию двух светофорных объектов выделено 76,5 млн рублей. Проект предусматривает изменение геометрии перекрёстков и оптимизацию режимов работы светофоров.

Как отметила заместитель директора департамента транспорта Омска Марина Расторгуева, перекрёсток улиц Конева и 3-й Енисейской остаётся одним из самых аварийных в городе. В 2025 году здесь произошло восемь ДТП с пострадавшими, в том числе шесть столкновений автомобилей, один наезд на пешехода и один — на велосипедиста.

Работы выполняются в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». По расчётам специалистов, после реконструкции пропускная способность обоих перекрёстков должна значительно увеличиться, сообщает портал «Омскрегион».