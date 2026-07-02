Новую развязку у Метромоста закончат до начала осени

Как отметила заместитель директора департамента транспорта Омска Марина Расторгуева, перекрёсток улиц Конева и 3-й Енисейской остаётся одним из самых аварийных в городе. В 2025 году здесь произошло восемь ДТП с пострадавшими, в том числе шесть столкновений автомобилей, один наезд на пешехода и один — на велосипедиста.