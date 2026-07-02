В Хабаровском крае будут судить банду браконьеров с Амгуни

Сотрудники следственной части следственного управления МВД России по Хабаровскому краю завершили расследование уголовного дела о незаконной добыче лососёвых рыб организованной группой, — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По версии следствия, в сентябре 2025 года оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками Амурского территориального управления Росрыболовства задержали браконьеров в палаточном лагере на берегу реки Амгунь, примерно в 80 километрах ниже по течению от села имени Полины Осипенко. В разгар нереста тихоокеанских лососей мужчины добывали кету, разделывали рыбу и заготавливали красную икру для последующей продажи.
Следствие установило, что организатором незаконного промысла стал 39-летний житель Хабаровска, работавший водителем и ранее не судимый. В 2024 и 2025 годах он собрал группу людей, умеющих добывать и перерабатывать рыбу, хотя необходимых разрешений на вылов у них не было.
В состав группы вошли двое хабаровчан и житель района имени Полины Осипенко. Для переработки улова организатор дополнительно привлёк двух мужчин, которым, по данным полиции, не сообщил о незаконном характере работы.
Роли были распределены заранее: один из участников стал помощником организатора, остальные занимались добычей рыбы, приготовлением и перевозкой икры. Самцов кеты, как установило следствие, отпускали обратно в реку, поскольку ценность представляла только икра.
Ущерб, причинённый государству, превысил 2,7 миллиона рублей.
Во время обысков сотрудники полиции изъяли два маломерных судна с моторами, рыболовные сети, оборудование для переработки икры, горюче-смазочные материалы и средства связи.
Уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. На время следствия обвиняемые находились под подпиской о невыезде.