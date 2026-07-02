В Хабаровском крае будут судить банду браконьеров с Амгуни

Следствие установило, что организатором незаконного промысла стал 39-летний житель Хабаровска, работавший водителем и ранее не судимый. В 2024 и 2025 годах он собрал группу людей, умеющих добывать и перерабатывать рыбу, хотя необходимых разрешений на вылов у них не было.