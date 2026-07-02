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Одиннадцатая смена экоотряда «Тигр» продолжается в Приморье

На кордоне в бухте Петрова продолжается 11-я смена студенческого экологического отряда «Тигр». Студенты заехали месяц назад и за это время провели «техобслуживание» экотроп, установили новую лестницу на острове Петрова и построили ворота на въезде в заповедник. Сейчас участники экоотряда благоустраивают территорию кордона. До конца смены планируют установить еще одну лестницу — на тропе «Логово тигра».

На кордоне в бухте Петрова продолжается 11-я смена студенческого экологического отряда «Тигр». Студенты заехали месяц назад и за это время провели «техобслуживание» экотроп, установили новую лестницу на острове Петрова и построили ворота на въезде в заповедник. Сейчас участники экоотряда благоустраивают территорию кордона. До конца смены планируют установить еще одну лестницу — на тропе «Логово тигра», а также сделать забор и вторые ворота на въезде. Параллельно студенты следят за уже существующими объектами — 15 июля в заповеднике начинается туристический сезон и вся инфраструктура должна быть в хорошем состоянии.