Одиннадцатая смена экоотряда «Тигр» продолжается в Приморье

На кордоне в бухте Петрова продолжается 11-я смена студенческого экологического отряда «Тигр». Студенты заехали месяц назад и за это время провели «техобслуживание» экотроп, установили новую лестницу на острове Петрова и построили ворота на въезде в заповедник. Сейчас участники экоотряда благоустраивают территорию кордона. До конца смены планируют установить еще одну лестницу — на тропе «Логово тигра», а также сделать забор и вторые ворота на въезде. Параллельно студенты следят за уже существующими объектами — 15 июля в заповеднике начинается туристический сезон и вся инфраструктура должна быть в хорошем состоянии.