Анна Пересильд впервые прокомментировала свои результаты ЕГЭ

17-летняя актриса Анна Пересильд рассказала, что осталась довольна результатами ЕГЭ. В этом она призналась во время общения со своим репетитором.
В одной из социальных сетей появилось видео, которое артистка записала своему наставнику. В нем она поблагодарила за совместные занятия, но точные баллы так и не озвучила.
— Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой‑то офигеннейший результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором, — сказала Пересильд.
Артистка планирует поступить на актерский факультет ГИТИСа. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту, помимо сдачи ЕГЭ, нужно пройти несколько прослушиваний.
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