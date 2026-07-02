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Анна Пересильд впервые прокомментировала свои результаты ЕГЭ

17-летняя актриса Анна Пересильд рассказала, что осталась довольна результатами ЕГЭ. В этом она призналась во время общения со своим репетитором.

17-летняя актриса Анна Пересильд рассказала, что осталась довольна результатами ЕГЭ. В этом она призналась во время общения со своим репетитором.

В одной из социальных сетей появилось видео, которое артистка записала своему наставнику. В нем она поблагодарила за совместные занятия, но точные баллы так и не озвучила.

— Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой‑то офигеннейший результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором, — сказала Пересильд.

Артистка планирует поступить на актерский факультет ГИТИСа. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту, помимо сдачи ЕГЭ, нужно пройти несколько прослушиваний.

28 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова набрала 100 баллов по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

В этом году дети многих российских знаменитостей завершают обучение в школах и вузах. Кто из наследников звезд в 2026 году стал выпускником — в материале «Вечерней Москвы».

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