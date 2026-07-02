Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 июля

Овнов ждет довольно трудный день в плане общения. Вам трудно договориться с другими почти по любому поводу. Поэтому в важных делах лучше рассчитывать только на свои силы и не просить поддержки у других. Не беспокойтесь о чужом мнении, на это у вас уйдет очень много энергии и сил, применение которым лучше найти в решении более полезных задач.