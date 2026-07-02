Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае 2 июля ожидаются грозы и туман

Во время грозы лучше отказаться от прогулок и поездок.

Источник: Комсомольская правда

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля в отдельных районах Пермского края прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Местами ожидаются грозы, а в ночные часы возможен туман.

Из-за ухудшения погоды не исключены перебои в работе коммунальных служб, осложнение дорожной обстановки, а также увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Не подходите близко к линиям электропередачи. Если произойдет аварийное отключение электроэнергии, отключите электроприборы от сети и соблюдайте правила пожарной безопасности.

Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров и торможений. При движении необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам следует быть особенно внимательными при передвижении по улицам и во время перехода проезжей части.

Во время грозы лучше отказаться от прогулок и поездок. Если непогода застала вас на улице, как можно скорее укройтесь в здании, закройте окна и отключите электроприборы. Не прячьтесь под высокими деревьями и избегайте открытых пространств.

Жителям региона рекомендуется сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше