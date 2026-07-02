В Хабаровском крае около 6 тыс человек обратились к медикам по поводу укуса клещей

Больше 5800 человек, их них 2 тысячи детей обратились в медицинские учреждения Хабаровского края по поводу присасывания клещей. Сезон активности опасных кровососущих насекомых продолжается, он длится с апреля по сентябрь, так что окончательно опасность еще не миновала, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».