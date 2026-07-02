В Хабаровском крае около 6 тыс человек обратились к медикам по поводу укуса клещей

Больше 5800 человек, их них 2 тысячи детей обратились в медицинские учреждения Хабаровского края по поводу присасывания клещей. Сезон активности опасных кровососущих насекомых продолжается, он длится с апреля по сентябрь, так что окончательно опасность еще не миновала, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вопреки распространенному мнению, клещи не падают на нас с деревьев. Они обитают в высокой траве, кустарниках и лесной подстилке. Свою жертву они поджидают, сидя на концах травинок или веток.
Как только человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за одежду или шерсть, а затем в течение нескольких часов ищет подходящее место с тонкой кожей, чтобы присосаться.
Чаще всего это область за ушами, на шее, в подмышечных впадинах и в паху.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в очередной раз напоминают, что соблюдение простых правил поможет избежать беды.
Они советуют надевать на прогулку светлую или лучше совсем белую одежду, на ней легче заметить клеща.
Одежда должна плотно прилегать к телу: манжеты, воротник, брюки следует заправлять в носки или сапоги.
И, конечно, следует пользоваться репеллентами. Ими обрабатывают открытые участки кожи и одежду. Препараты создают вокруг человека ароматический щит, который неприятен насекомым и клещам. Обязательно осматривайте друг друга каждые 15−30 минут.