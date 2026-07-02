Диетолог Поляков сказал, кому опасно есть котлеты

Людям, имеющим ряд заболеваний, стоит воздержаться от употребления в пищу котлет, заявил aif.ru врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
«От употребления котлет точно нужно воздержаться людям с почечной недостаточностью, так как у них есть ограничения по употреблению белка. Также воздержаться нужно людям, имеющим выраженное ожирение. Им нужно переходить на котлеты из белого мяса, то есть из куриной грудки, например. Классические свино-говяжьи не подойдут», — сказал Поляков.
Также от котлет стоит воздержаться людям, имеющим индивидуальную непереносимость каких-либо ингредиентов.
Ранее диетологи раскрыли, что будет с организмом, если есть чипсы каждый день.