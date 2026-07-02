В подвалах Красного Лимана обнаружено страшное: главная новость СВО 2 июля

«В Красном Лимане боевики неохотно сдаются в плен. Почему сложилась такая ситуация? По мере ротаций, как правило, смешиваются разные подразделения, и сейчас там эта сборная солянка ВСУ осталась, они друг другу не доверяют и опасаются выстрела в спину при попытке сдачи в плен. У них есть определенный страх, что они могут быть убиты своими же. И в целом в ситуации уличных боев сложно сдаваться в плен», — пояснил военный эксперт.