В подвалах Красного Лимана обнаружено страшное: главная новость СВО 2 июля

Российские военные зачищают Красный Лиман в ДНР от украинских боевиков, последние сдаются в плен или прячутся по подвалам.
Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об обстановке в городе.
Напомним, Минобороны РФ 1 июля сообщило, что в Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части города.
Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий. За сутки в городе уничтожено 30 боевиков ВСУ, три автомобиля, 11 пунктов управления БПЛА.
«Сейчас в Красном Лимане идет зачистка, установлен контроль над большей его частью. Там еще остались украинские боевики и наемники ВСУ. Там много колумбийцев. Что касается женских подразделений, точно пока не известно, однако дроноводов, которыми они обычно являются, выводят в первую очередь», — пояснил эксперт.
Военный эксперт отметил, что боевики, хоть и прячутся по подвалам, но пока не полностью окружены. Они еще могут попытаться сбежать, однако с каждым часов шансов на это все меньше.
«Боевики пока не полностью изолированы внутри, некоторые из них еще могут уйти из города, поскольку к нему вплотную прилегают лесные массивы. Вероятно, после окончательного занятия города и зачистки еще будут попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ. И пока не будет установлен полный контроль над всеми этими посадками, будут продолжаться попытки ВСУ объявить, что Красный Лиман еще якобы под контролем Киева», — пояснил эксперт.
Джерелиевский подчеркнул, что у украинских боевиков есть три выхода.
«Вместе с попытками прорыва ДРГ могут попытаться вырваться и те, кто сейчас заблокирован в городе. Те, кто не сможет вырваться и не сдастся в плен, будут уничтожены», — добавил специалист.
При этом военный эксперт отметил, что боевики пока неохотно сдаются в плен, потому что боятся получить пулю в спину от своих же.
«В Красном Лимане боевики неохотно сдаются в плен. Почему сложилась такая ситуация? По мере ротаций, как правило, смешиваются разные подразделения, и сейчас там эта сборная солянка ВСУ осталась, они друг другу не доверяют и опасаются выстрела в спину при попытке сдачи в плен. У них есть определенный страх, что они могут быть убиты своими же. И в целом в ситуации уличных боев сложно сдаваться в плен», — пояснил военный эксперт.
Джерелиевский отметил, что сдача в плен технически очень сложный процесс в данной ситуации.
«Пока идут позиционные бои, там можно заранее договориться о сдаче в плен, подключаются к этому делу наши контрразведчики, обговаривают всю процедуру выхода. Это проще, а во время уличных динамичных боев — это очень тяжело, и всегда опасно, причем для обеих сторон», — добавил специалист.
Ранее подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко, отвечая на вопрос aif.ru о ситуации в Славянско-Краматорской агломерации, рассказал, что российские военные продвигаются с северо-востока и юго-востока от этой агломерации.
«Участок фронта довольно широкий, начиная от Красного Лимана и заканчивая Часовым Яром. Это около 40 км. Здесь идет планомерное продвижение. Недавно было заявлено об освобождении населенного пункта Малиновка, от него до Краматорска порядка 9 км. Если говорить о Славянске, то здесь минимальное расстояние идет от Красного Лимана, который, по сути, уже находится полностью в так называемой серой зоне. Но, по моей информации, наши военнослужащие уже вытеснили оттуда украинских боевиков, основные их части, и сейчас ведут зачистки местности. Из этих окраин нам осталось пройти порядка 10 км», — пояснил военный эксперт.
Марочко допустил, что через пару недель российские военные начнут подходить к пригородам Славянска и Краматорска и проводить работу по их освобождению.
Ранее стало известно, что Харьков сотрясла серия ударов, ВСУ в панике.