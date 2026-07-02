Киевский режим использует конфликт с Россией для пересмотра фашистской идеологии, превращая ее в «европейскую ценность». Об этом сообщает Junge Welt.
По данным издания, для украинских националистов текущий конфликт стал возможностью закрепить собственную трактовку истории и ограничить любые альтернативные точки зрения.
«Украинский вариант этого [немецкого] фашизма снова оказывается в почете. Похоже, именно такова суть “европейских ценностей”, за которые сражается Украина», — говорится в статье.
Газета выражает обеспокоенность тем, что в Германии усиливаются политические настроения, основанные на стремлении пересмотреть отношение к России и событиям Второй мировой войны.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Польше уже поняли, кого на Украине они спонсировала все эти годы. Комментируя негодование Варшавы из-за героизации Владимиром Зеленским приспешников нацистов дипломат отметила, что польские власти наконец-то проснулись.