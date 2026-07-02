В США предъявили восемь обвинений россиянам, забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке

Административный кодекс Нью-Йорка запрещает подниматься на высотные сооружения, свисать с них или совершать прыжки. За подобные нарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, штрафа до одной тысячи долларов либо обеих мер одновременно.