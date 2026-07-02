В США предъявили восемь обвинений россиянам, забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке

Двум гражданам России, забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявили восемь обвинений. Об этом сообщает телеканал CBS.
Ангелине Николау и Ивану Кузнецову вменяют кражу со взломом, создание угрозы по неосторожности, умышленное повреждение имущества, незаконное проникновение на территорию, хранение инструментов для взлома, преступное вмешательство в чужую собственность, нарушение общественного порядка и несоблюдение требований местного законодательства.
Административный кодекс Нью-Йорка запрещает подниматься на высотные сооружения, свисать с них или совершать прыжки. За подобные нарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, штрафа до одной тысячи долларов либо обеих мер одновременно.
Ранее KP.RU сообщал, что 12-летний руфер упал с многоэтажки в Санкт-Петербурге. Подросток сорвался с высоты 9 этажа. Школьник любил гулять по крышам, и одна из таких прогулок с другом оказалась последней. Мальчика увезли в больницу, где он скончался.