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В США предъявили восемь обвинений россиянам, забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке

Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг гражданам РФ предъявили восемь обвинений.

Источник: Комсомольская правда

Двум гражданам России, забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявили восемь обвинений. Об этом сообщает телеканал CBS.

Ангелине Николау и Ивану Кузнецову вменяют кражу со взломом, создание угрозы по неосторожности, умышленное повреждение имущества, незаконное проникновение на территорию, хранение инструментов для взлома, преступное вмешательство в чужую собственность, нарушение общественного порядка и несоблюдение требований местного законодательства.

Административный кодекс Нью-Йорка запрещает подниматься на высотные сооружения, свисать с них или совершать прыжки. За подобные нарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, штрафа до одной тысячи долларов либо обеих мер одновременно.

Ранее KP.RU сообщал, что 12-летний руфер упал с многоэтажки в Санкт-Петербурге. Подросток сорвался с высоты 9 этажа. Школьник любил гулять по крышам, и одна из таких прогулок с другом оказалась последней. Мальчика увезли в больницу, где он скончался.

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