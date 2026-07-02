Риттер: ВСУ окончательно утратили способность к маневрированию

«Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. Но единственное, что становится ясно по этой карте, — это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен», — сказал Риттер.