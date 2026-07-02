Вооружённые силы Украины полностью лишились способности маневрировать, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что украинские войска не могут остановить продвижение ВС РФ.
«Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. Но единственное, что становится ясно по этой карте, — это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэнни Хайфона.
Риттер отметил, что Российская Федерация сохраняет «стратегическую инициативу и побеждает Украину и коллективный Запад».
«Россияне понимают, что здесь происходит. Они знают, каковы ставки. И россияне будут защищать Россию. А Донбасс — это Россия, и Запорожье — это Россия, и Херсон — это Россия», — заявил он.
Напомним, по словам Риттера, поставки беспилотных летательных аппаратов Украине не способны изменить ситуацию на поле боя.