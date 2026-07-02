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В Омске «Пешеходный Любинский» завершит работу 27 сентября

Проект летнего пешеходного пространства в центре города продлили до конца сентября.

Источник: Om1 Омск

В Омске определили дату завершения проекта «Пешеходный Любинский» в этом году. Согласно документу, подписанному мэром города Сергеем Шелестом, проект прекратит работу 27 сентября в 20:00.

Отмечается, что соответствующее постановление было опубликовано ещё 22 июня.

Напомним, в текущем сезоне Любинский проспект вновь стали перекрывать для автомобилей по выходным с 24 апреля. В прошлом году проект изначально был рассчитан до 31 августа, однако из-за высокой популярности его продлили до 27 сентября.

После этой даты движение транспорта по проспекту будет восстановлено в обычном режиме.