Сборная США вышла в ⅛ финала домашнего чемпионата мира по футболу

Американские футболисты впервые за 24 года прошли первый раунд плей-офф. На прошлом чемпионате мира в Катаре сборная США вылетела в ⅛ финала. Тогда это была первая стадия игр на вылет, так как в турнире принимали участие 32 команды. На мировое первенство 2018 года в России американская команда не смогла квалифицироваться, в 2010 и 2014 годах вылетала в ⅛ финала, в 2006-м не вышла из группы, а в 2002-м дошла до четвертьфинала.