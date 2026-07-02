Сборная США вышла в ⅛ финала домашнего чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Сборная США одержала победу над командой Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Санта-Кларе (штат Калифорния, США).
Забитыми мячами отметились Фоларин Балоган (45-я минута) и Малик Тилльман (82). На 64-й минуте Балоган получил прямую красную карточку. Для вынесения решения главному арбитру встречи Рафаэлу Клаусу потребовался видеопросмотр. Форвард американской команды стал четвертым игроком, который забил гол и был удален в матче плей-офф чемпионата мира, после бразильцев Гарринчи, Роналдиньо и француза Зинедина Зидана.
Американские футболисты впервые за 24 года прошли первый раунд плей-офф. На прошлом чемпионате мира в Катаре сборная США вылетела в ⅛ финала. Тогда это была первая стадия игр на вылет, так как в турнире принимали участие 32 команды. На мировое первенство 2018 года в России американская команда не смогла квалифицироваться, в 2010 и 2014 годах вылетала в ⅛ финала, в 2006-м не вышла из группы, а в 2002-м дошла до четвертьфинала.
Сборная Боснии и Герцеговины во второй раз принимала участие в чемпионате мира и впервые вышла в плей-офф. На турнире 2014 года в Бразилии боснийцы заняли третье место в своей группе.
В ⅛ финала сборная США сыграет с командой Бельгии, которая в первом раунде плей-офф в дополнительное время обыграла сенегальцев (3:2). Встреча пройдет в Сиэтле в ночь на 7 июля по московскому времени.