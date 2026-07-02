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В России расширен список обследований при диспансеризации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Перечень обследований при диспансеризации расширился — теперь жители могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Перечень обследований при диспансеризации расширился — теперь жители могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин: «При диспансеризации и профосмотрах пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет раньше выявлять риски сердечнососудистых заболеваний».

Кроме того, для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья были добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование.

Это, по словам эксперта, повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний: «Еще одно важное новшество — программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур».