В обновленном Центральном парке Красноярска появится новая скульптура

Алюминиевую скульптуру «Вестник солнца» установят в обновленном Центральном парке Красноярска. Она станет новой достопримечательностью общественного пространства. Автором арт-объекта стала студентка Сибирского государственного института искусств имени Д. Хворостовского Татьяна Бутакова. Скульптура стала победителем первого в России конкурса алюминиевых скульптур. В мэрии отмечают, что обновление Центрального парка включает не только новые аллеи, фонтан и современную инфраструктуру, но и сохранение исторического наследия. Новые арт-объекты должны стать частью этого пространства и точками притяжения для горожан. Напомним, что на Центральной набережной Красноярска с 1 июля начнут менять покрытие.