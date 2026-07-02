Прокуратура Биробиджанского района взяла на контроль проверку по факту обнаружения трупов домашних животных в одном из домовладений. Информация появилась в соцсетях. На месте осмотра нашли более 30 мертвых животных. Также в одной из комнат находились истощенные собаки и кошки, которые долгое время были без еды и воды. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Видео: тгк Лайф Биробиджан gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/трупы.mp4
Боле 30 трупов и истощенные животные обнаружены в одном из домов в ЕАО
Прокуратура Биробиджанского района взяла на контроль проверку по факту обнаружения трупов домашних животных в одном из домовладений. Информация появилась в соцсетях. На месте осмотра нашли более 30 мертвых животных. Также в одной из комнат находились истощенные собаки и кошки, которые долгое время были без еды и воды. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Видео: тгк Лайф Биробиджан.