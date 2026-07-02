Российско-марокканский фестиваль искусств открылся в Рабате

«Изначально фестиваль, который в нынешнем году проходит уже в 13-й раз, собирал только художников, живущих и работающих в Рабате», — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС основатель и координатор Ассоциации развития дружбы Марокко-Россия Абделати Догми. «Но со временем, — отметил он, — география участников расширялась, и сегодня в Русском доме выставлены работы мастеров из многих марокканских городов, включая Касабланку, Марракеш, Фес, Агадир, Мекнес». Как пояснил Догми, выбор картин для экспозиции проходит с участием Марокканской ассоциации изобразительных искусств, крупнейшей в стране общественной организации, занимающейся развитием художественного образования и продвижением инициатив в области культуры. «В ассоциации лучше знают своих художников, чтобы предложить самых достойных для участия в фестивале, но окончательный выбор остается за Русским домом в Рабате», — уточнил он. Весь процесс отбора проходит гласно и прозрачно: «объявления и последняя информация распространяется и в соцсетях, и по профильным учреждениям», заметил Догми.