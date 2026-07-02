Российско-марокканский фестиваль искусств открылся в Рабате

РАБАТ, 2 июля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Фестиваль изобразительных искусств «Русская и марокканская палитра», который на протяжении многих лет является одним из символов культурного диалога двух стран, открылся в столице Марокко, передает корреспондент ТАСС.
В течение предстоящего месяца каждую новую неделю в рамках фестиваля будет представлена уникальная повестка, объединенная единой темой, — создание общего культурного пространства через позитивное творчество и сотрудничество в искусстве. В первый день на территории Русского дома в Рабате состоялся вернисаж, на котором представлены около 40 работ российских и марокканских художников, написанных в различных стилях и жанрах. На церемонии открытия к участникам и гостям выставки обратился новый посол России в Марокко Игорь Беляев, который накануне вручил копии верительных грамот главе МИД королевства.
«Я с удовольствием посетил Российский культурный центр по случаю открытия выставки марокканских и российских художников, познакомился с особым стилем художников из Марокко», — поделился своими впечатлениями с ТАСС посол России после осмотра экспозиции. «Все картины очень понравились», — отметил Беляев, добавив, что «с интересом познает культуру страны пребывания».
Смысл фестиваля.
«Изначально фестиваль, который в нынешнем году проходит уже в 13-й раз, собирал только художников, живущих и работающих в Рабате», — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС основатель и координатор Ассоциации развития дружбы Марокко-Россия Абделати Догми. «Но со временем, — отметил он, — география участников расширялась, и сегодня в Русском доме выставлены работы мастеров из многих марокканских городов, включая Касабланку, Марракеш, Фес, Агадир, Мекнес». Как пояснил Догми, выбор картин для экспозиции проходит с участием Марокканской ассоциации изобразительных искусств, крупнейшей в стране общественной организации, занимающейся развитием художественного образования и продвижением инициатив в области культуры. «В ассоциации лучше знают своих художников, чтобы предложить самых достойных для участия в фестивале, но окончательный выбор остается за Русским домом в Рабате», — уточнил он. Весь процесс отбора проходит гласно и прозрачно: «объявления и последняя информация распространяется и в соцсетях, и по профильным учреждениям», заметил Догми.
На открывшейся выставке демонстрируются работы 40 художников, 25 из них — марокканцы. Российскую часть преимущественно представляют мастера, живущие и работающие на территории королевства. По словам Догми, жанровое разнообразие экспозиции объясняется и подходом к ее организации — каждый художник может выставить только одну свою картину. По его убеждению, «важнейшим аспектом фестиваля является личное знакомство художников двух стран, обмен опытом, творческими идеями и планами». «И весь смысл фестиваля и его главный результат заключается в развитии диалога, сотрудничества и укреплении дружбы между народами Марокко и России», — заключил Абделати Догми.