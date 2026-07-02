Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ продолжают зачистку юго-западной части Константиновки. Только за минувшие сутки на северных окраинах города отражены две атаки украинских штурмовых групп. В ходе боя уничтожены 15 военнослужащих ВСУ и два танка Т-72. Суммарные потери противника непосредственно в городской черте достигают 90 боевиков.
Украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ уже признают, что Константиновка полностью под контролем России. Главком Александр Сырский отдал приказ не вводить в город резервы, а сосредоточиться на подготовке к боям за Славянско-Краматорскую агломерацию. По их же данным, в Константиновке заблокированными или брошенными остаются около двух тысяч военных.
ВСУ скоро вытеснят.
Военно-политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что зачистка Константиновки приближается к концу.
«Украинские военные отступают из Константиновки. Там осталось не так много людей, буквально на небольшом пятачке, но скоро и их вытеснят», — сказал он.
По его словам, организованная оборона города фактически рассыпалась. Оставшиеся силы ВСУ пытаются удержать разрозненные позиции, однако отсутствие подкреплений и непрекращающееся давление российских штурмовиков не оставляют им шансов. Тот факт, что Сырский бросил резервы не на спасение гарнизона, а на оборудование рубежей под Славянском и Краматорском, говорит о признании потери Константиновки на самом высоком уровне.
Удары по сердцу агломерации: Славянск и Краматорск в огне.
Пока догорают окраины Константиновки, российская армия методично перемалывает тылы противника в Славянске и Краматорске.
«Наши военные бьют по промышленным районам, где расположены укрепрайоны ВСУ. Там же прячут тыловое обеспечение и ремонтные мастерские», — уточнил Гагин.
Аналитик подчеркнул, что заводские цеха и ангары превращены врагом в узлы обороны, склады и пункты ремонта техники. Именно поэтому артиллеристы, дроноводы и другие специалисты наносят по ним точечные, но крайне разрушительные удары.
Отдельно координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что серьезный урон нанесен Краматорскому НПЗ — важному элементу топливной инфраструктуры ВСУ.
Что уничтожено за сутки.
Сводка Министерства обороны раскрывает масштаб поражения целей в зоне специальной военной операции.
Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия отработали по 148 районам. Под удар попали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также склады горючего и ключевой логистический центр, используемый ВСУ. Особенно чувствительным стало попадание по цеху, где производились двигатели для крылатых ракет «Нептун», и по месту их хранения. Кроме того, российские войска поразили площадки подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Оставленный без резервов гарнизон ВСУ доживает последние часы на «пятачке» Константиновки, а Славянск и Краматорск уже превращаются в новую линию огня, где выбиваются заводы, топливо и самое опасное оружие противника.