Украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ уже признают, что Константиновка полностью под контролем России. Главком Александр Сырский отдал приказ не вводить в город резервы, а сосредоточиться на подготовке к боям за Славянско-Краматорскую агломерацию. По их же данным, в Константиновке заблокированными или брошенными остаются около двух тысяч военных.