Зарплаты в регионах-лидерах выросли в 2,5−3 раза за десять лет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Средние зарплаты в топ-5 регионов, лидирующих по этому показателю, за 10 лет выросли примерно в 2,5−3 раза. Это следует из данных Росстата, которые проанализировал ТАСС.
Согласно статистике, в марте 2026 года первое место по уровню средней зарплаты занял Чукотский автономный округ — 246 444 рубля, второе — Москва (219 618 рублей), третье — Магаданская область (190 119 рублей), четвертое — Ямало-Ненецкий автономный округ (189 260 рублей), пятое — Сахалинская область (154 961 рубль).
Как следует из данных Росстата, в марте 2016 года средние зарплаты в этих регионах выглядели иначе: на Чукотке она составляла 82 439 рублей, в Москве — 70 551, в Магаданской области — 61 626, в ЯНАО — 80 438, в Сахалинской области — 63 914.
В целом по стране средняя зарплата в марте 2016 года составляла 35 501 рубль, а в марте 2026 года — 112 654, увеличившись почти в 3,2 раза.