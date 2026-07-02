Зарплаты в регионах-лидерах выросли в 2,5−3 раза за десять лет

Как следует из данных Росстата, в марте 2016 года средние зарплаты в этих регионах выглядели иначе: на Чукотке она составляла 82 439 рублей, в Москве — 70 551, в Магаданской области — 61 626, в ЯНАО — 80 438, в Сахалинской области — 63 914.