Красноярца оштрафовали за незаконный полет на вертолете над городом (видео)

Установлено, что в мае 2026 года мужчина, не имея документа на право управления, летал на вертолете Robinson R44 над территорией краевого центра без уведомления органа обслуживания воздушного движения. При этом на корпус воздушного судна был нанесен неверный регистрационный опознавательный знак.