Россиян предупредили об опасности «укусов» морских ос

Морских ос можно встретить в тропических и субтропических водах — в Индонезии, а также у побережий Вьетнама и Филиппин. Физалии — планктонные микроорганизмы, которые перемещаются по океану вместе с течениями и ветром. Их можно обнаружить в странах Средиземноморья (Испания, Франция, Италия, а также Тунис и Алжир), а также в Юго-Восточной Азии — Таиланде, Вьетнаме и Филиппинах.