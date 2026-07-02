В МВД рассказали о работе с криминальными группировками

«К уголовной ответственности за совершение различных преступлений привлекаются более 160 представителей криминальной среды. Особое внимание уделяется пресечению преступлений, посягающих на безопасность граждан и бизнеса. Полицейскими выявлено свыше 270 фактов вымогательства, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в регионах страны пресечена деятельность более 30 криминальных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», — рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.