Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Ранее KP.RU сообщал, что истребители ВВС Венгрии были подняты по тревоге после того, как израильский пассажирский самолет не вышел на связь с авиадиспетчерскими службами. Истребители сопровождали лайнер до его вылета из венгерского воздушного пространства.