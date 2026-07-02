Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Польские истребители и авиация союзников по НАТО были подняты в воздух на фоне якобы активности России на территории Украины. Об этом сообщает оперативное командование ВС Польши.
В публикации в социальной сети X утверждается, что якобы в связи с действиями дальней авиации РФ над Украиной в воздушном пространстве Польши была задействована военная авиация.
В ведомстве добавили, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного контроля были приведены в состояние повышенной готовности.
Ранее KP.RU сообщал, что истребители ВВС Венгрии были подняты по тревоге после того, как израильский пассажирский самолет не вышел на связь с авиадиспетчерскими службами. Истребители сопровождали лайнер до его вылета из венгерского воздушного пространства.