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Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Польша привела в готовность авиацию и системы ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Польские истребители и авиация союзников по НАТО были подняты в воздух на фоне якобы активности России на территории Украины. Об этом сообщает оперативное командование ВС Польши.

В публикации в социальной сети X утверждается, что якобы в связи с действиями дальней авиации РФ над Украиной в воздушном пространстве Польши была задействована военная авиация.

В ведомстве добавили, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного контроля были приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее KP.RU сообщал, что истребители ВВС Венгрии были подняты по тревоге после того, как израильский пассажирский самолет не вышел на связь с авиадиспетчерскими службами. Истребители сопровождали лайнер до его вылета из венгерского воздушного пространства.

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