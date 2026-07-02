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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 8 пожаров, спасены два человека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае пожарные потушили 8 возгораний. Погибших нет, спасены два человека.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае пожарные потушили 8 возгораний. Погибших нет, спасены два человека.

В селе Филимоново Канского округа сгорело двухэтажное нежилое здание, также огонь повредил кровлю соседнего одноэтажного здания. Общая площадь пожара составила 360 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В селе Дрокино Емельяновского округа из-за грозовых разрядов загорелась баня. Огонь прошел 36 квадратных метров.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 5 раз. Происшествий на воде не зарегистрировано.