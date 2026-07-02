Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане водитель под градусом сдал назад, сбил женщину и сбежал

Пострадавшая госпитализирована, нарушителя задержали по горячим следам.

В Биробиджане сотрудники полиции задержали водителя, который сбил женщину и попытался скрыться с места происшествия, — сообщает полиция ЕАО.

По данным правоохранителей, 25-летняя местная жительница получила травмы и была госпитализирована.

Инцидент произошёл, когда 27-летний мужчина, находясь за городом в компании и употребив алкоголь, сел за руль автомобиля. Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на женщину и уехал.

Скрыться надолго не удалось — водителя быстро разыскали сотрудники патрульно-постовой службы. Его доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что он уже привлекался за пьяное вождение, а также управлял незарегистрированным автомобилем и имел неоплаченные штрафы.

Машина изъята и отправлена на спецстоянку. В отношении нарушителя составлены административные протоколы.