В Биробиджане водитель под градусом сдал назад, сбил женщину и сбежал

В Биробиджане сотрудники полиции задержали водителя, который сбил женщину и попытался скрыться с места происшествия, — сообщает полиция ЕАО.
По данным правоохранителей, 25-летняя местная жительница получила травмы и была госпитализирована.
Инцидент произошёл, когда 27-летний мужчина, находясь за городом в компании и употребив алкоголь, сел за руль автомобиля. Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на женщину и уехал.
Скрыться надолго не удалось — водителя быстро разыскали сотрудники патрульно-постовой службы. Его доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что он уже привлекался за пьяное вождение, а также управлял незарегистрированным автомобилем и имел неоплаченные штрафы.
Машина изъята и отправлена на спецстоянку. В отношении нарушителя составлены административные протоколы.