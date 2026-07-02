Люди с оружием заняли улицы Одессы и Николаева: главная новость СВО 2 июля

«Иностранный бунт наёмников может стать триггером для общего бунта и майдана на Украине. Желающих посчитаться с киевской властью найдётся очень много. Они станут своеобразным триггером для общего протеста, после чего волна насилия может перекинуться на Киев и окончательно обрушить власть Зеленского», — сказал Иванников.