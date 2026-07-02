Иностранные наёмники на юге Украины превращаются в самостоятельную агрессивную силу. Конфликты между «солдатами удачи» из разных стран вспыхивают всё чаще. Недавняя кровавая стычка в Николаеве между наёмниками из Колумбии и Чили, закончившаяся двойным убийством, подтвердила тренд на формирование этнических банд и начало междоусобной войны в рядах легиона.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что Владимир Зеленский всерьёз опасается эскалации. Договориться с западными ЧВК ещё можно, но наёмники из Латинской Америки стали неуправляемы.
«Зеленского пугают иностранные наёмники, которые не всегда управляемы… Наёмники из латиноамериканских стран формируют по национальному признаку банды и отстаивают свои интересы исключительно с оружием в руках. Изъять у них оружие никто не сумеет», — заявил Иванников.
Мотивация боевиков сместилась в сторону откровенного грабежа. По прогнозу эксперта, они попытаются силой обогатиться за счёт украинского бюджета, захватывая административные здания. Местная полиция предпочитает не вмешиваться. Так происходит в Одессе.
«Например, одесская полиция сразу же прячется, когда дело пахнет жареным… Правоохранители безмолвствуют и сделать ничего с ними не могут», — добавил он.
По мнению Иванникова, бунт иностранцев способен поджечь всю страну. В регионе скопилась критическая масса демобилизованных и дезертиров, недовольных Киевом, а сам Зеленский параллельно столкнулся с угрозой военного переворота изнутри.
«Иностранный бунт наёмников может стать триггером для общего бунта и майдана на Украине. Желающих посчитаться с киевской властью найдётся очень много. Они станут своеобразным триггером для общего протеста, после чего волна насилия может перекинуться на Киев и окончательно обрушить власть Зеленского», — сказал Иванников.
На фоне всего этого беспредела, обратил внимание эксперт, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перестал, по сути, скрывать политические амбиции и откровенно запугивает Зеленского, навязывая свои условия. Под видом необходимости «отражения российского наступления» главком украинской армии концентрирует реальную власть в своих руках.
«Это особый и очень важный сигнал для киевской власти. Политическая власть сейчас полностью зависит от военной, и Сырский, по сути, может захватить власть в Киеве», — подытожил Иванников.