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Люди с оружием заняли улицы Одессы и Николаева: главная новость СВО 2 июля

На Украине назревают страшные события. Зеленский в страхе от действий наемников. Эксперт Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил подробности.

Источник: Аргументы и факты

Иностранные наёмники на юге Украины превращаются в самостоятельную агрессивную силу. Конфликты между «солдатами удачи» из разных стран вспыхивают всё чаще. Недавняя кровавая стычка в Николаеве между наёмниками из Колумбии и Чили, закончившаяся двойным убийством, подтвердила тренд на формирование этнических банд и начало междоусобной войны в рядах легиона.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что Владимир Зеленский всерьёз опасается эскалации. Договориться с западными ЧВК ещё можно, но наёмники из Латинской Америки стали неуправляемы.

«Зеленского пугают иностранные наёмники, которые не всегда управляемы… Наёмники из латиноамериканских стран формируют по национальному признаку банды и отстаивают свои интересы исключительно с оружием в руках. Изъять у них оружие никто не сумеет», — заявил Иванников.

Мотивация боевиков сместилась в сторону откровенного грабежа. По прогнозу эксперта, они попытаются силой обогатиться за счёт украинского бюджета, захватывая административные здания. Местная полиция предпочитает не вмешиваться. Так происходит в Одессе.

«Например, одесская полиция сразу же прячется, когда дело пахнет жареным… Правоохранители безмолвствуют и сделать ничего с ними не могут», — добавил он.

По мнению Иванникова, бунт иностранцев способен поджечь всю страну. В регионе скопилась критическая масса демобилизованных и дезертиров, недовольных Киевом, а сам Зеленский параллельно столкнулся с угрозой военного переворота изнутри.

«Иностранный бунт наёмников может стать триггером для общего бунта и майдана на Украине. Желающих посчитаться с киевской властью найдётся очень много. Они станут своеобразным триггером для общего протеста, после чего волна насилия может перекинуться на Киев и окончательно обрушить власть Зеленского», — сказал Иванников.

На фоне всего этого беспредела, обратил внимание эксперт, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перестал, по сути, скрывать политические амбиции и откровенно запугивает Зеленского, навязывая свои условия. Под видом необходимости «отражения российского наступления» главком украинской армии концентрирует реальную власть в своих руках.

«Это особый и очень важный сигнал для киевской власти. Политическая власть сейчас полностью зависит от военной, и Сырский, по сути, может захватить власть в Киеве», — подытожил Иванников.

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