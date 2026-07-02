Власти и застройщики обсудили развитие территорий Большого Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин провел рабочую встречу с руководителями строительных компаний и министром строительства Красноярского края Максимом Говорушкиным. Основной темой стало развитие территорий Большого Красноярска, площадь которого после расширения превысила 700 кв. км.
По словам мэра, ключевыми задачами на ближайшие годы станут подготовка к юбилею города и формирование сбалансированной системы застройки новых территорий с учетом социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Особое внимание будет уделяться транспортной доступности новых жилых районов и комплексному развитию территорий.
Сейчас в Красноярске реализуется 28 проектов комплексного развития территорий (КРТ). В рамках соглашений застройщики обязались построить детские сады, школу, поликлинику, спортивные и культурные объекты, дороги, а также передать городу земельные участки и квартиры.
В 2027 году власти планируют принять решения о развитии ещё как минимум шести площадок в Центральном, Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Кроме того, КРТ рассматривается как один из инструментов ускорения расселения аварийного жилья.
По итогам встречи принято решение вынести вопросы развития Большого Красноярска на обсуждение Градостроительного совета.