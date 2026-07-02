В Омске на предприятиях работают молодые специалисты до 30 лет

Компания «Газпром нефть» стала участником Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая объединила соискателей из девяти регионов страны. Мероприятие позволило желающим познакомиться с востребованными профессиями на производственных площадках.
В связи с запуском новых технологических проектов компания активно набирает персонал. Требуются не только учёные и ИТ-специалисты, но и производственники. Среди наиболее востребованных вакансий — электрогазосварщики, электромонтёры, слесари, машинисты, а также супервайзеры и инженеры-конструкторы.
Для Омского завода «Газпромнефть-СМ», где почти треть коллектива составляют молодые специалисты до 30 лет, актуальны операторы технологических установок, товарные операторы, машинисты компрессорных установок и лаборанты химического анализа.
На предприятии выстроена система подготовки кадров: от экскурсий для школьников и целевых программ в колледжах до научно-технических конференций и конкурсов профмастерства. За каждым новичком закрепляется наставник. Такой подход, по словам начальника управления по работе с персоналом Натальи Кокиной, помогает формировать сильную команду, готовую решать производственные задачи и развиваться вместе с компанией.
«Взаимодействуем с молодежью еще во время обучения, поддерживаем специалистов на этапе адаптации и создаем возможности для постоянного повышения квалификации. Такой подход помогает формировать сильную команду, готовую эффективно решать производственные задачи и развиваться вместе с компанией», — отметила начальник управления по работе с персоналом предприятия Наталья Кокина.