В Омске на предприятиях работают молодые специалисты до 30 лет

На предприятии выстроена система подготовки кадров: от экскурсий для школьников и целевых программ в колледжах до научно-технических конференций и конкурсов профмастерства. За каждым новичком закрепляется наставник. Такой подход, по словам начальника управления по работе с персоналом Натальи Кокиной, помогает формировать сильную команду, готовую решать производственные задачи и развиваться вместе с компанией.