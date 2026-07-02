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МО РФ: военные ликвидировали боевиков ВСУ, бежавших из Константиновки

Российские военные ликвидировали боевиков украинских войск, бежавших из Константиновки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Российские военные ликвидировали боевиков Вооружённых сил Украины, бежавших из Константиновки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что солдаты украинских войск спрятались в Алексеево-Дружковке. Удар нанесли артиллерийские подразделения 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса российской группировки войск «Юг».

«В ходе воздушной разведки операторы подразделения войск беспилотных систем обнаружили группу украинских боевиков, вышедших из Константиновки и укрывшихся в одном из зданий в Алексеево-Дружковке. Получив целеуказание, артиллеристы нанесли удар. Укрытие вместе с находившейся в нём живой силой противника было ликвидировано», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что операторы FPV-дронов группировки войск «Юг» ликвидировали наземные робототехнические комплексы противника. Объекты украинских войск находились в районе населённых пунктов Кондратовка и Алексеево-Дружковка.

«Доставка боеприпасов к украинским подразделениям была сорвана», — заявили в ведомстве.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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