МО РФ: военные ликвидировали боевиков ВСУ, бежавших из Константиновки

Российские военные ликвидировали боевиков Вооружённых сил Украины, бежавших из Константиновки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что солдаты украинских войск спрятались в Алексеево-Дружковке. Удар нанесли артиллерийские подразделения 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса российской группировки войск «Юг».
«В ходе воздушной разведки операторы подразделения войск беспилотных систем обнаружили группу украинских боевиков, вышедших из Константиновки и укрывшихся в одном из зданий в Алексеево-Дружковке. Получив целеуказание, артиллеристы нанесли удар. Укрытие вместе с находившейся в нём живой силой противника было ликвидировано», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что операторы FPV-дронов группировки войск «Юг» ликвидировали наземные робототехнические комплексы противника. Объекты украинских войск находились в районе населённых пунктов Кондратовка и Алексеево-Дружковка.
«Доставка боеприпасов к украинским подразделениям была сорвана», — заявили в ведомстве.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.