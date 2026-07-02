Семилетняя девочка получила химический ожог в Алматы: проверяют игрушку-антистресс

По данным Комитета санэпидконтроля, отдельных требований безопасности именно для антистресс-игрушек не существует. На них распространяются общие правила, которые действуют для всей продукции. При покупке специалисты рекомендуют обращать внимание не только на внешний вид и качество изделия, но и на документы, подтверждающие его безопасность.