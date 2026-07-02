Семилетняя девочка получила химический ожог в Алматы: проверяют игрушку-антистресс

Алматинка Асель Пак рассказала телеканалу, что её семилетняя дочь получила химический ожог третьей степени после того, как в руках ребёнка лопнула игрушка-антистресс. По словам женщины, она сохранила чек о покупке товара и все медицинские справки, и теперь добивается проверки продукции.
Отмечается, что речь может идти о реплике популярной игрушки-сквиш с гелеобразным наполнителем.
«Оттуда вылилась эта жидкость гелеобразная и прилипла к коже. Этот гель начал облазить вместе с кожей. Диагноз — химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности», — рассказала жительница Алматы Асель Пак.
По данным Комитета санэпидконтроля, отдельных требований безопасности именно для антистресс-игрушек не существует. На них распространяются общие правила, которые действуют для всей продукции. При покупке специалисты рекомендуют обращать внимание не только на внешний вид и качество изделия, но и на документы, подтверждающие его безопасность.
«Все игрушки, которые ввозятся в страну и реализуются, должны иметь подтверждение в виде сертификата соответствия. Точно так же и на сквиш должно быть подтверждение — сертификат соответствия. Родитель, прежде чем приобретать игрушку, он имеет полное право спросить у продавца сертификат», — пояснила главный эксперт Комитета санэпидконтроля Розалина Ермекпаева.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Если будет установлено, что причиной травмы стало несоответствие игрушки требованиям безопасности, производителю или продавцу может грозить ответственность.
Тем временем специалисты советуют родителям не покупать детские товары неизвестного происхождения и не оставлять маленьких детей без присмотра во время игры, даже если игрушка на первый взгляд кажется безобидной.