Минпромторг Новосибирской области начал формировать новый состав Общественного совета

Речь идёт об Общественном совете, действующем при данном ведомстве в Новосибирской области. Чиновники уже открыли кампанию по сбору документов от всех желающих побороться за место в этом органе через конкурсную процедуру.
Как поясняют представители новосибирского министерства, работа площадки выстроена таким образом, чтобы наладить устойчивый канал коммуникации между чиновничьим аппаратом и представителями социума в регионе. Главное предназначение совета — сделать так, чтобы точка зрения общественности обязательно учитывалась, когда власть принимает решения в области индустриальной политики, рыночной торговли и создания условий для деловой активности на территории Новосибирской области.
Подать документы на конкурс могут граждане, проживающие в Новосибирске и области и занимающие проактивную позицию. Ограничений по профессиональной принадлежности нет: организаторы ждут как руководителей и участников некоммерческого сектора, так и предпринимателей, а также профильных специалистов, глубоко погружённых в проблематику хозяйственного развития региона. Весь июль, с 1 по 31, претенденты могут приносить необходимые бумаги в распечатанном виде.
Ранее сообщалось, что пособия по беременности получили 220 студенток в Новосибирской области.