Минпромторг Новосибирской области начал формировать новый состав Общественного совета

Подать документы на конкурс могут граждане, проживающие в Новосибирске и области и занимающие проактивную позицию. Ограничений по профессиональной принадлежности нет: организаторы ждут как руководителей и участников некоммерческого сектора, так и предпринимателей, а также профильных специалистов, глубоко погружённых в проблематику хозяйственного развития региона. Весь июль, с 1 по 31, претенденты могут приносить необходимые бумаги в распечатанном виде.