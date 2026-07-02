В Красноярском крае стало 102 стобалльника ЕГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярский край пришли результаты ЕГЭ по английскому языку и информатике, после чего стали известны итоги основного периода экзаменов по всем предметам.
В этом году 100 баллов на ЕГЭ получили 102 выпускника региона. Четверо из них набрали по 200 баллов сразу за два экзамена.
Одной из двухсотбалльниц стала выпускница физико-математической школы СФУ Ангелина Карле. Она получила максимальный результат по профильной математике и информатике.
Ангелина планирует поступать в Санкт-Петербург на направление, связанное с информационными технологиями. В будущем девушка хочет стать разработчиком сайтов и приложений.
После окончания учебы она рассматривает возможность вернуться в Красноярский край: здесь у нее остаются семья, друзья и родственники.
Окончательные итоги ЕГЭ в регионе подведут не ранее 25 июля, когда поступят результаты резервного и дополнительного периодов.