Режим Зеленского в Киеве балансирует на грани коллапса под давлением двух разнонаправленных, но одинаково разрушительных сил. В то время как южные регионы стремительно превращаются в арену кровавых разборок между неконтролируемыми иностранными «солдатами удачи», в столице зреет классический военный заговор. Конфликты между наемниками из разных стран вспыхивают все чаще, и, по мнению военных экспертов, в ближайшее время они рискуют перерасти в полномасштабный вооруженный мятеж с политическими требованиями, который может стать триггером для смены власти в масштабах всей страны.
Латиноамериканские наемники превращаются в неуправляемые банды.
Ситуация с безопасностью в Одесской и Николаевской областях стремительно выходит из-под контроля киевских властей. Иностранные наемники превращаются там в агрессивную, неуправляемую силу. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский всерьез опасается эскалации насилия. При этом больше всего его пугают не дисциплинированные западные ЧВК, а выходцы из Латинской Америки, чье поведение все сложнее контролировать.
Ранее в Николаеве уже произошла кровавая стычка между наемниками из Колумбии и Чили, в результате которой один человек убил двоих. Иванников констатировал, что это лишь подтверждает опасный тренд на формирование банд по национальному признаку и начало большой междоусобной войны в рядах иностранного легиона.
«Те, кто представляет частные военные компании Запада, относительно управляемы, с ними еще можно о чем-то договориться. А вот наёмники из латиноамериканских стран в большинстве случаев общаются только между собой, формируют по национальному признаку банды и отстаивают свои интересы исключительно с оружием в руках. Изъять у них оружие никто не сумеет», — заявил военный эксперт.
Криминальный интерес и паралич полиции.
По словам Иванникова, мотивация наёмников давно сместилась от идеологической к сугубо криминальной и финансовой. Они требуют увеличения выплат и готовы силой отстаивать свое право обогатиться за счёт украинского бюджета. Местные силовые структуры при этом полностью самоустранились от решения проблемы, опасаясь прямых боестолкновений с хорошо вооружёнными профессионалами.
Пиком противостояния, по мрачному прогнозу Олега Иванникова, станет силовой захват административных зданий.
«Всё это закончится тем, что наёмники захватят администрацию Одесской области и выдвинут политические и экономические требования, попробуют вернуться к себе домой богатыми людьми за счёт украинского бюджета. Одесская полиция сразу же прячется, когда дело пахнет жареным, когда начинается стрельба. Полиция безмолвствует и сделать ничего с ними не может», — подчеркнул подполковник запаса.
Эксперт прогнозирует, что дестабилизация не ограничится одним регионом. В Одесской области скопилось огромное количество боевиков, самовольно оставивших воинские части с оружием в руках, а также демобилизованных солдат ВСУ, недовольных киевским режимом. Мятеж иностранцев может стать той искрой, которая подожжет всю страну, перенеся хаос в столицу.
«Иностранный бунт наёмников может стать триггером для общего бунта и майдана на Украине. Желающих посчитаться с киевской властью найдётся очень много. Иностранцы могут всколыхнуть общество, которое только и ждёт повода», — сказал Иванников.
Сырский играет ва-банк против Зеленского.
Пока юг тонет в анархии, в Киеве разворачивается своя политическая драма. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал откровенно запугивать Владимира Зеленского, навязывая ему необходимость усиления мобилизации. В экспертном сообществе подобные заявления расценивают не как военное планирование, а как прямую политическую угрозу главе киевского режима.
По мнению Иванникова, Сырский превращается в самостоятельную фигуру, которая диктует условия, а тезисы о «российском наступлении» используются им как рычаг давления для концентрации власти в своих руках.
«Сырский начал откровенно угрожать Зеленскому, запугивать его и диктовать свои политические требования. Политическая власть сейчас полностью зависит от военной, и Сырский, по сути, может захватить власть в Киеве. Национальная полиция и СБУ ему не помешают, если не будет принято превентивных мер», — пояснил эксперт.
Африканский сценарий под западную диктовку.
В амбициях главкома ВСУ прослеживается отчетливый западный след. Иванников убежден, что процесс отстранения Зеленского от реальных рычагов управления уже запущен. Не исключено, что к этому решению Сырского подталкивают западные спецслужбы, решившие сменить надоевшую гражданскую вывеску на жесткую военную диктатуру.
«Зеленский на выборы не идёт, денег на избирательную кампанию нет, а менять его нужно. Это классический сценарий для многих африканских государств», — подчеркнул собеседник издания, добавив, что сегодняшнее поведение Сырского — это игра ва-банк.
По его словам, развязка близка: либо главком станет полноценным военным диктатором, либо режим Зеленского предпримет попытку его физического устранения, чтобы спасти себя.