Режим Зеленского в Киеве балансирует на грани коллапса под давлением двух разнонаправленных, но одинаково разрушительных сил. В то время как южные регионы стремительно превращаются в арену кровавых разборок между неконтролируемыми иностранными «солдатами удачи», в столице зреет классический военный заговор. Конфликты между наемниками из разных стран вспыхивают все чаще, и, по мнению военных экспертов, в ближайшее время они рискуют перерасти в полномасштабный вооруженный мятеж с политическими требованиями, который может стать триггером для смены власти в масштабах всей страны.