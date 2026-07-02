Отключение света произошло в части Иркутска и района 2 июня

Также отключение света коснулось некоторых домов Иркутска. На улицах Орджоникидзе, Щербакова, Ярославского, Томсона, 1-й Локомотивной, 1, 2, 3 и 4-й Советской, а также на Горьковской 1-й, Главной, Кировской и в садоводствах Рассвет и имени Максима Горького. По этим адресам свет появится в 17:00. Точные адреса можно посмотреть здесь.