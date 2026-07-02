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Отключение света произошло в части Иркутска и района 2 июня

Отключение света затронуло некоторые дома в Иркутске и садоводства в районе 2 июня.

Источник: Freepik

В части Иркутска и района 2 июля произошло частичное отключение света. Без электричества остались семь садоводств в Ленинском районе и 18 улиц в селе Мамоны. Об этом сообщают энергетики в группе «Свет 38».

«В Ленинском районе под отключение попала часть домов на улице Олонская, в дачном кооперативе Железнодорожник и садоводствах. Ориентировочно электроснабжение восстановят в 13:00», — говорится в сообщении.

Также отключение света коснулось некоторых домов Иркутска. На улицах Орджоникидзе, Щербакова, Ярославского, Томсона, 1-й Локомотивной, 1, 2, 3 и 4-й Советской, а также на Горьковской 1-й, Главной, Кировской и в садоводствах Рассвет и имени Максима Горького. По этим адресам свет появится в 17:00. Точные адреса можно посмотреть здесь.

Помимо этого, без света остались жители села Мамоны. Причина — обрыв провода на воздушной линии электропередач. Сейчас на месте работают специалисты. Электричество обещают дать в 12:00.