Сибирский международный марафон в Омске пройдёт под живую музыку

Сибирский международный марафон пройдёт в Омске в концепции «SIMфония бега». Главный беговой старт сезона в Культурной столице России будет отличаться от ранее проводимых забегов. Спортивное событие превратится в масштабное шоу.
Как сообщила пресс-служба регионального минспорта, ритм участникам будет задавать живая музыка. Музыкальные выступления будут сопровождать участников на протяжении всех дистанций.
Марафон стартует традиционно в День города — 1 августа. Старт и финиш всех дистанций традиционно расположатся на Соборной площади.
Онлайн-регистрация на Сибирский международный марафон открыта до 26 июля. В этом году состоится несоревновательный забег на 3 км без возрастных ограничений.
Для допуска к старту каждому участнику необходимо предоставить медицинскую справку.
Ранее мы писали, что все желающие могут посетить бесплатные тренировки по бегу и подготовиться к серии забегов, запланированных в Омске в этом году.