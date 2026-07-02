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Сибирский международный марафон в Омске пройдёт под живую музыку

Озвучена концепция SIM в Культурной столице России — 2026.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Сибирский международный марафон пройдёт в Омске в концепции «SIMфония бега». Главный беговой старт сезона в Культурной столице России будет отличаться от ранее проводимых забегов. Спортивное событие превратится в масштабное шоу.

Как сообщила пресс-служба регионального минспорта, ритм участникам будет задавать живая музыка. Музыкальные выступления будут сопровождать участников на протяжении всех дистанций.

Марафон стартует традиционно в День города — 1 августа. Старт и финиш всех дистанций традиционно расположатся на Соборной площади.

Онлайн-регистрация на Сибирский международный марафон открыта до 26 июля. В этом году состоится несоревновательный забег на 3 км без возрастных ограничений.

Для допуска к старту каждому участнику необходимо предоставить медицинскую справку.

Ранее мы писали, что все желающие могут посетить бесплатные тренировки по бегу и подготовиться к серии забегов, запланированных в Омске в этом году.