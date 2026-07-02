Не спрячешься: патрули ГАИ в Приморье оснащают «умными» комплексами для борьбы с нарушителями

Отмечается, что «ПаркРайт-С» работает в реальном времени: когда патрульный автомобиль едет по дороге или стоит на обочине, система сама считывает номера проезжающих машин и сразу проверяет их по базам данных. При этом она распознаёт как российские, так и иностранные номера — любых типов и в любое время суток благодаря инфракрасной подсветке.