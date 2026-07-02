Не спрячешься: патрули ГАИ в Приморье оснащают «умными» комплексами для борьбы с нарушителями

Патрульные автомобили ГАИ в Приморье оснащаются специальными комплексами под названием «ПаркРайт-С». Это мобильные системы, которые автоматически фотографируют и записывают видео с нарушениями ПДД, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«На сегодняшний день в патрульных автомобилях подразделений Госавтоинспекции Приморского края установлено 15 комплексов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «ПаркРайт-С» работает в реальном времени: когда патрульный автомобиль едет по дороге или стоит на обочине, система сама считывает номера проезжающих машин и сразу проверяет их по базам данных. При этом она распознаёт как российские, так и иностранные номера — любых типов и в любое время суток благодаря инфракрасной подсветке.
Комплекс фиксирует самые разные нарушения: превышение скорости, неправильную остановку или стоянку, движение по полосе для общественного транспорта, выезд на встречную полосу, езду без ремня безопасности и неправильное использование световых приборов. Кроме того, система помогает находить угнанные автомобили, машины с поддельными или нечитаемыми номерами, транспорт с аннулированной регистрацией, а также автомобили, владельцам которых запрещено водить (например, из-за лишения прав) или которые числятся за неплательщиками штрафов.
Важно, что «ПаркРайт-С» невозможно обнаружить с помощью радар-детекторов или навигаторов — водитель не получит никакого предупреждения.
Все собранные данные передаются по защищённой связи в центр обработки, где оформляется постановление о штрафе. Ответственность за нарушение несёт собственник автомобиля, даже если за рулём в этот момент был другой человек.