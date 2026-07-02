Монголия на пять дней закроет часть пограничных переходов с РФ и КНР

«Расписание работы контрольно-пропускных пунктов на границе Монголии с Россией и Китаем временно изменится с 10 июля, когда в стране начнутся нерабочие дни по случаю главного национального праздника Наадам. На границе с Россией с 10 по 15 июля будут закрыты пять КПП: “Цаганнур” у Республики Алтай, “Арц-Суурь” и “Тэс” возле Республики Тыва, “Боршоо” и “Ульхан” у Забайкальского края», — говорится в сообщении. График работы крупнейшего на границе с РФ автомобильного пункта пропуска «Алтанбулаг — Кяхта» и железнодорожных переходов «Сухэ-Батор — Наушки», «Эрээнцав — Соловьевск» не меняется.