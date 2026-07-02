В Астане проверили хостелы на соблюдение правил пожарной безопасности

Вместе с полицией специалисты проводят рейды и разъясняют требования пожарной безопасности
DKNews.kz сообщает, что совместно с полицией специалисты проводят рейды в хостелах и других местах временного проживания, разъясняя владельцам и постояльцам требования пожарной безопасности. Они также напоминают, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.
Главная цель мероприятий
Основная цель таких мероприятий — предотвратить пожары и снизить риск гибели людей. В ходе проверок специалисты проводят инструктажи, рассказывают о правилах эвакуации и проверяют соблюдение требований пожарной безопасности.
Особое внимание уделяется распространённым нарушениям, которые могут привести к пожару или осложнить эвакуацию.
Какие нарушения выявляют чаще всего
По словам старшего лейтенанта Ерназара Каршыги, инженера Управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны, многие нарушения повторяются практически во всех объектах временного проживания.
«В целях предотвращения возгораний и пожаров мы проводим профилактическую работу. Совместно с управлением полиции мы организуем рейды и проводим разъяснительную работу. Также мы проводим профилактическую работу в хостелах и других местах временного проживания. Одно из наиболее часто встречающихся нарушений — это сужение эвакуационных путей из-за использования горючих материалов. Например, на путях эвакуации укладывают линолеум, ковровые покрытия и другие горючие материалы. Кроме того, часто встречаются неисправные электроприборы, которые могут стать причиной короткого замыкания. Мы также выявляем факты нарушения требований пожарной безопасности, такие как употребление алкоголя и курение в неустановленных местах. Это помогает предотвратить гибель людей, возгораний и пожары».
Среди наиболее распространённых нарушений специалисты называют:
загромождение путей эвакуации горючими материалами,
использование линолеума и ковровых покрытий, не соответствующих требованиям безопасности,
эксплуатацию неисправных электроприборов,
курение в запрещённых местах,
употребление алкоголя с нарушением требований пожарной безопасности.
Профилактическая работа будет продолжена
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что такие встречи и рейды будут проводиться на постоянной основе. Специалисты продолжат разъяснять владельцам объектов временного размещения и их постояльцам правила пожарной безопасности, порядок эвакуации и меры, которые помогут избежать чрезвычайных ситуаций.
Что это означает для жителей и гостей города
Хостелы ежедневно принимают большое количество людей, поэтому соблюдение требований пожарной безопасности здесь очень важно. Регулярные профилактические проверки помогают своевременно выявлять потенциально опасные нарушения, повышают уровень ответственности владельцев и снижают риск возникновения пожаров.