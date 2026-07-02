В Астане проверили хостелы на соблюдение правил пожарной безопасности

«В целях предотвращения возгораний и пожаров мы проводим профилактическую работу. Совместно с управлением полиции мы организуем рейды и проводим разъяснительную работу. Также мы проводим профилактическую работу в хостелах и других местах временного проживания. Одно из наиболее часто встречающихся нарушений — это сужение эвакуационных путей из-за использования горючих материалов. Например, на путях эвакуации укладывают линолеум, ковровые покрытия и другие горючие материалы. Кроме того, часто встречаются неисправные электроприборы, которые могут стать причиной короткого замыкания. Мы также выявляем факты нарушения требований пожарной безопасности, такие как употребление алкоголя и курение в неустановленных местах. Это помогает предотвратить гибель людей, возгораний и пожары».