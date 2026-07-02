Новосибирский метрополитен остаётся третьим в России по объёму перевозок

Ближайший конкурент — Екатеринбургский метрополитен — в прошлом году перевёз 47,882 млн человек. Ежесуточно новосибирская подземка в 2025 году перевозила в среднем 223 676 пассажиров, тогда как екатеринбургская — 130 тысяч.